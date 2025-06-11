США и Китай договорились сохранить торговое перемирие — новое соглашение в Лондоне

Торговые переговоры между США и Китаем в Лондоне. Фото: REUTERS/Toby Melville

В Лондоне завершились двухдневные переговоры между официальными представителями США и Китая, в результате которых было достигнуто рамочное соглашение о сохранении торгового перемирия, снятие части ограничений на экспорт и решение вопросов, связанных с поставками редкоземельных минералов и магнитов. Министр торговли США Говард Лутник сообщил, что договоренность должна стать продолжением переговоров, где речь шла о смягчении взаимных тарифов, которые иногда достигали 145%.

Об этом сообщает Reuters.

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Ранее Женевское соглашение оказалось под угрозой из-за сохранения Пекином ограничений на экспорт стратегических минералов, на что администрация Трампа ответила собственными мерами — запретом поставок в Китай программного обеспечения для производства полупроводников, авиационного оборудования и химической продукции. Новые договоренности должны снять часть этих барьеров, однако окончательное утверждение будет зависеть от одобрения лидеров обеих стран - Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

Заместитель министра торговли Китая Ли Ченган подтвердил, что принципиальное соглашение достигнуто и будет передано на рассмотрение главам государств. Однако, несмотря на положительные сдвиги, стороны до сих пор не согласовали несколько ключевых противоречий. Речь идет об американских пошлинах и китайской экспортно-ориентированной экономической модели.

Эксперты предостерегают, что в случае срыва рамочной договоренности уже в августе тарифные ставки могут резко вырасти: со стороны США — до 145%, а со стороны Китая — до 125%. Именно поэтому, по словам Лутника, соглашение имеет стратегическое значение и особенно касается поставок редкоземельных элементов, которые критически важны для электромобильной и высокотехнологичной отраслей США. Китай практически контролирует глобальный рынок таких материалов, а апрельский запрет на экспорт магнитов вызвал серьезные сбои в международных цепочках поставок.

Несмотря на некоторое ослабление напряжения, фондовые рынки отреагировали сдержанно. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии поднялся всего на 0,57%. По мнению аналитиков, инвесторы ожидали подобного результата.

Тем временем в США продолжают действовать самые строгие пошлины администрации Трампа — как минимум до пересмотра судебного решения, которое пока оставило их в силе. Это создает дополнительное давление на Пекин, ведь американские санкции уже повлияли на экспорт Китая в США — в мае он сократился на рекордные 34,5%. В свою очередь, Всемирный банк из-за этих угроз снизил прогноз глобального роста на 2025 год.

Торговая война нанесла значительный ущерб бизнесу обеих стран, спровоцировала пробки в портах и повышение цен. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая выступала в Пекине, заявила, что урегулирование конфликта потребует коррекции экономической политики со стороны многих государств, иначе мировой экономике грозит масштабный ущерб.

Напомним, в Сенате недавно заявили, что могут отменить 500% пошлины для некоторых стран.

Также в конце мая федеральный суд США признал, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, когда согласовал новые пошлины.

Отметим, что также в мае Дональд Трамп согласовал с ЕС "перенести" рассмотрение вопроса с пошлинами на торговлю до 9 июля 2025 года.