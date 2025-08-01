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Трамп запровадив проти Канади 35% мита

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 04:23
Трамп підписав указ введення 35% мит проти Канади
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка введе 35% мита на деякі імпортовані товари з Канади. Це сталося після того, як торговельні переговори між країнами провалилися.

Про це пише Bloomberg.

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Видання пише, що нова ставка являє собою підвищення мита порівняно з 25% тарифом, який Трамп ввів на початку березня відповідно до закону про надзвичайний стан.

"Канада не змогла співпрацювати у стримуванні потоку фентанілу, який триває, і вжила заходів у відповідь проти Сполучених Штатів (за запроваджені Трампом раніше мита. — Ред.)", — йдеться в інформаційному бюлетені Білого дому.

Водночас адміністрація Трампа зберегла виняток для товарів, які підпадають під дію пакту про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою, які республіканець уклав під час першого президентського терміну.

В іншій публікації Bloomberg пише, що Трамп уже підписав окремий указ, який збільшує ставку для канали з 25% до 35%. Зазначається, що більш високе мито набуло чинності 1 серпня.

Нагадаємо, що Трамп також підписав указ, який для деяких країн зберіг базове мито на рівні 10%. Однак список поки що невідомий.

Крім того, зазначимо, що днями Трамп досяг торговельної угоди з ЄС. Однак він відмовився знизити тариф нижче 15%.

тарифи США Канада Дональд Трамп економіка мито
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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