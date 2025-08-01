Трамп подписал указ введении 35% пошлин против Канады

Трамп ввел против Канады 35% пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка введет 35% пошлины на некоторые импортируемые товары из Канады. Это произошло после того, как торговые переговоры между странами провалились.
Об этом пишет Bloomberg.
Тарифы против Канады возросли
Издание пишет, что новая ставка представляет собой повышение пошлины в сравнении 25% тарифом, который Трамп ввел в начале марта в соответствии с законом о чрезвычайном положении.
"Канада не смогла сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила и приняла ответные меры против Соединенных Штатов (за введенные Трампом ранее пошлины. — Ред.)", — говорится в информационном бюллетене Белого дома.
В то же время администрация Трампа сохранила исключение для товаров, которые подпадают под действие пакта о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, которые республиканец заключил во время первого президентского срока.
В другой публикации Bloomberg пишет, что Трамп уже подписал отдельный указ, который увеличивает ставку для каналы с 25% до 35%. Отмечается, что более высокая пошлина вступил в силу 1 августа.
Напомним, что Трамп также подписал указ, который для некоторых стран сохранил базовую пошлину на уровне 10%. Однако список пока неизвестен.
Кроме того, отметим, что на днях Трамп достиг торговой сделки с ЕС. Однако он отказался снизить тариф ниже 15%.
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