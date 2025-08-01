Трамп подписал указ введении 35% пошлин против Канады

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка введет 35% пошлины на некоторые импортируемые товары из Канады. Это произошло после того, как торговые переговоры между странами провалились.

Об этом пишет Bloomberg.

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Издание пишет, что новая ставка представляет собой повышение пошлины в сравнении 25% тарифом, который Трамп ввел в начале марта в соответствии с законом о чрезвычайном положении.

"Канада не смогла сотрудничать в сдерживании продолжающегося потока фентанила и приняла ответные меры против Соединенных Штатов (за введенные Трампом ранее пошлины. — Ред.)", — говорится в информационном бюллетене Белого дома.

В то же время администрация Трампа сохранила исключение для товаров, которые подпадают под действие пакта о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, которые республиканец заключил во время первого президентского срока.

В другой публикации Bloomberg пишет, что Трамп уже подписал отдельный указ, который увеличивает ставку для каналы с 25% до 35%. Отмечается, что более высокая пошлина вступил в силу 1 августа.

Напомним, что Трамп также подписал указ, который для некоторых стран сохранил базовую пошлину на уровне 10%. Однако список пока неизвестен.

Кроме того, отметим, что на днях Трамп достиг торговой сделки с ЕС. Однако он отказался снизить тариф ниже 15%.