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Трамп збереже 10% мита, але не всім

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 03:03
Трамп підписав указ, щоб зберегти 10% мито для низки країн
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп збереже базову тарифну ставку в розмірі 10%, хоча передбачалося, що він може підвищити мінімальний рівень до 15% або вище. Водночас, такі мита будуть не для всіх.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Білого дому.

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Заява Білого дому була опублікована в інформаційному бюлетені. У ньому йшлося, що президент підписав указ у четвер. Однак поки незрозуміло, скільки торговельних партнерів отримають базове мито, а скільки - вищі тарифи.

Також Білий дім опублікував список тарифних ставок на імпорт від кількох інших торговельних партнерів, які ще не завершили розробку торговельних рамок, пише видання.

Крім того, Трамп підписав окремий указ, який збільшує мито для Канади з 25% до 35%, причому більш високе мито набуде чинності вже сьогодні, 1 серпня.

Водночас зміни на торкнуться товарів, які підпадають під дію пакту вільної торгівлі між США, Мексикою та Канадою, який Трамп уклав під час свого першого президентського терміну.

Як пише Bloomberg, мита набувають чинності за кілька годин до крайнього терміну, який встановив сам Трамп. Вони торкнуться широкого кола країн, здебільшого з малими та середніми економіками, з якими нинішній глава Білого дому не виявив особливого інтересу до переговорів.

Нагадаємо, що днями Трамп досяг торговельної угоди з Європейським Союзом. Однак під час спілкування з журналістами, коли його запитали, а чи будуть мита нижчими за 15% — президент США відкинув цю ідею.

Також нагадаємо, що наприкінці червня Трамп заявив, що вважає торгівлю автомобілями між США та Японією — несправедливою.

США Дональд Трамп політики економіка гроші мита
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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