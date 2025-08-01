Трамп подписал указ, чтобы сохранить 10% пошлину для ряда стран

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп сохранит базовую тарифную ставку в размере 10%, хотя предполагалось, что он может повысить минимальный уровень до 15% или выше. В то же время, такие пошлины будут не для всех.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Белого дома.

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Заявление Белого дома было опубликовано в информационном бюллетене. В нем говорилось, что президент подписал указ в четверг. Однако пока неясно, сколько торговых партнеров получат базовую пошлину, а сколько - более высокие тарифы.

Также Белый дом опубликовал список тарифных ставок на импорт от нескольких других торговых партнеров, которые еще не завершили разработку торговых рамок, пишет издание.

Кроме того, Трамп подписал отдельный указ, который увеличивает пошлину для Канады с 25% до 35%, причем более высокая пошлина вступит в силу уже сегодня, 1 августа.

В то же время изменения на коснутся товаров, которые подпадают под действие пакта свободной торговли между США, Мексикой и Канадой, который Трамп заключил во время своего первого президентского срока.

Как пишет Bloomberg, пошлины вступают в силу за несколько часов до крайнего срока, который установил сам Трамп. Они затронут широкий круг стран, в основном с малыми и средними экономиками, с которыми нынешний глава Белого дома не проявил особого интереса к переговорам.

Напомним, что на днях Трамп достиг торговой сделки с Европейским Союзом. Однако во время общения с журналистами, когда его спросили, а будут ли пошлины ниже 15% — президент США отверг эту идею.

Также напомним, что в конце июня Трамп заявил, что считает торговлю автомобилями между США и Японией — несправедливой.