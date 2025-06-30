Трамп заявил, что торговля авто между США и Японией несправедливая

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент США Дональд Трамп считает, что торговля автомобилями между США и Японией является несправедливой. Его заявление прозвучало чуть больше чем за неделю до того, как в силу вступят более высокие пошлины, если страны не заключат торговую сделку.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Что сказал Трамп

"Поэтому мы не даем Японии нм одной машины. Они не будут брать наши машины, верно? И все же мы ввозим миллионы и миллионы их машин в США. Это не справедливо", — сказал Трамп в интервью Fox News.

Он также добавил, что между странами есть большой дефицит японская сторона, исходя из словам Трампа, понимает это.

"И я объяснил это Японии. И они это понимают. И у нас большой дефицит с Японией. И они это тоже понимают. Теперь есть нефтью они могли быть много нефти. Они могли бы взять много других вещей", — рассказал президент США.

Издание отмечает, что на прошлой неделе главный переговорщик Японии Ресэй Аказава посетил Вашингтон для участия в седьмом раунде торговых переговоров, которые длятся уже несколько месяцев. Более того, он даже продлил свое пребывание в надежде заключить сделку до того, как пошлины США вступят 9 июля в силу.

В заявлении, опубликованным японским правительством в воскресенье, Аказава и его коллега, министр торговли США Говард Лютник, провели "плодотворную дискуссию" и согласились продолжить поиск соглашения, которое будет выгодным как для США, так и для Японии.

Также Bloomberg добавило, что исходя из заявлений Трампа неясно, близка ли Япония к достижению соглашения или же получению отсрочки от пошлин.

Кроме того, Трамп заявил, что США могут устанавливать условия торговли с Японией в одностороннем порядке. Он допустил, что страна может получить письмо, в котором просто будет указано, какой тариф она будет обязана платить, в частности, за авто.

"Я собираюсь отправить письма. , мог бы отправить одного в Японию: "Уважаемый господин Япония, вот в чем история. Вы заплатите 25-процентныц тариф за свои автомобили", — сказал глава Белого дома.

Напомним, в конце мая Трамп анонсировал, что хочет поднять тарифы на импорт стали и алюминия вдове, а именно — с 25% до 50%.

Также мы писали, что Франция призвала Вашингтон продлить торговые переговоры, чтобы ЕС и США достигли более выгодного предложения.