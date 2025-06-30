Трамп заявил, что торговля авто между США и Японией несправедливая

Трамп считает торговлю авто между США и Японией несправедливой
Президент США Дональд Трамп считает, что торговля автомобилями между США и Японией является несправедливой. Его заявление прозвучало чуть больше чем за неделю до того, как в силу вступят более высокие пошлины, если страны не заключат торговую сделку.
Об этом сообщает Bloomberg.
Что сказал Трамп
"Поэтому мы не даем Японии нм одной машины. Они не будут брать наши машины, верно? И все же мы ввозим миллионы и миллионы их машин в США. Это не справедливо", — сказал Трамп в интервью Fox News.
Он также добавил, что между странами есть большой дефицит японская сторона, исходя из словам Трампа, понимает это.
"И я объяснил это Японии. И они это понимают. И у нас большой дефицит с Японией. И они это тоже понимают. Теперь есть нефтью они могли быть много нефти. Они могли бы взять много других вещей", — рассказал президент США.
Издание отмечает, что на прошлой неделе главный переговорщик Японии Ресэй Аказава посетил Вашингтон для участия в седьмом раунде торговых переговоров, которые длятся уже несколько месяцев. Более того, он даже продлил свое пребывание в надежде заключить сделку до того, как пошлины США вступят 9 июля в силу.
В заявлении, опубликованным японским правительством в воскресенье, Аказава и его коллега, министр торговли США Говард Лютник, провели "плодотворную дискуссию" и согласились продолжить поиск соглашения, которое будет выгодным как для США, так и для Японии.
Также Bloomberg добавило, что исходя из заявлений Трампа неясно, близка ли Япония к достижению соглашения или же получению отсрочки от пошлин.
Кроме того, Трамп заявил, что США могут устанавливать условия торговли с Японией в одностороннем порядке. Он допустил, что страна может получить письмо, в котором просто будет указано, какой тариф она будет обязана платить, в частности, за авто.
"Я собираюсь отправить письма. , мог бы отправить одного в Японию: "Уважаемый господин Япония, вот в чем история. Вы заплатите 25-процентныц тариф за свои автомобили", — сказал глава Белого дома.
Напомним, в конце мая Трамп анонсировал, что хочет поднять тарифы на импорт стали и алюминия вдове, а именно — с 25% до 50%.
Также мы писали, что Франция призвала Вашингтон продлить торговые переговоры, чтобы ЕС и США достигли более выгодного предложения.
Читайте Новини.LIVE!