Франция призвала США отсрочить ввод пошлин для заключения торговой сделки с ЕС

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Министр финансов Франции Эрик Ломбард призвал продлить торговые переговоры между ЕС и США за пределы крайнего срока 9 июля. В частности, для того, чтобы достичь более выгодного предложения.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Читайте также:

Франция хочет продлить тарифную паузу США

"Я думаю, что мы заключим сделку с американцами. Что касается крайнего срока, я хотел бы еще одной отсрочки. Я бы предпочел хорошую сделку 9 июля, чем плохую", — сказал Ломбард.

Ранее в этом месяце глава Минфина США Скотт Бессент допустил, что сроки для некоторых стран, ведущих добросовестные переговоры, могут быть продлены.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил после саммита ЕС в четверг, что его страна хочет быстрой и прагматичной торговой сделки с США, однако она не примет несбалансированных условий.

Французский глава Минфина добавил, что энергоносители могут стать частью торгового соглашения, при этом ЕС потенциально увеличит импорт американского газа для замены поставок из России.

Также источники Reuters сообщили, что чиновники в Европе все больше смиряются с тем, что базовая пошлина в размере 10%, которую президент США Дональд Трамп ввел в апреле — является базовой в любой сделке.

Напомним, чуть более недели назад комиссар ЕС по вопросам экономики, Валдис Домбровскис, заявил, что блок достигает прогресса в переговорах с США.

Кроме того, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что США передали ЕС обновленный вариант торговой сделки, и сейчас блок оценивает этот документ.