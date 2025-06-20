Торговые переговоры ЕС и США — блок заявил о прогрессе

Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис. Фото: REUTERS/Yves Herman

Комиссар Европейского Союза по вопросам экономики Валдис Домбровскис рассказал, что ЕС продолжает торговые переговоры с США накануне крайнего срока введения пошлин 9 июля и "достигает прогресса". Блок не смирился с тарифами американского президента Дональда Трампа.

Об этом пишет Bloomberg.

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"Мы предпочитаем искать взаимоприемлемое решение и определенным образом приостановить эту торговую напряженность", — сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что ЕС "готов принять меры" для защиты своих экономических интересов и бизнеса, если не найдется решение в этом вопросе.

В то же время, отвечая на вопрос, смирился ли ЕС с тем, что Трамп сохранит 10% базового тарифа, комиссар ответил, что "так называемые взаимные тарифы" являются "спекулятивными предположениями, которые не отражают текущего состояния переговоров".

"ЕС сталкивается с угрозой 50% пошлин почти на весь свой экспорт в США, когда 9 июля истечет срок, установленный Трампом. Министр торговли Говард Латник заявил, что торговая сделка с ЕС, вероятно, будет одной из последних, которые заключат США", — говорится в материале.

Напомним, в апреле Дональд Трамп объявил о введении 10% пошлин на импорт из многих стран мира. Кроме того, он ввел более высокие ставки к десяткам стран, которые имеют самый высокий торговый дефицит с США.

После этого американский лидер пригрозил введением 50% пошлин почти на весь свой импорт в США из ЕС, если до 9 июля не будет заключено соглашение.