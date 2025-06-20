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В ЄС заявили про "прогрес" у торгових переговорах зі США

20 червня 2025 08:38
Карина Приходько - Редактор
Торгові переговори ЄС і США — блок заявив про прогрес
Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс. Фото: REUTERS/Yves Herman
Карина Приходько - Редактор

Комісар Європейського Союзу з питань економіки Валдіс Домбровскіс розповів, що ЄС продовжує торгові переговори зі США напередодні крайнього терміну введення мит 9 липня і "досягає прогресу". Блок не змирився з тарифами американського президента Дональда Трампа. 

Про це пише Bloomberg

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Торгові переговори ЄС і США

"Ми надаємо перевагу пошуку взаємоприйнятного рішення та певним чином призупинити цю торгову напруженість", — сказав Домбровскіс.

Він наголосив, що ЄС "готовий вжити заходів" для захисту своїх економічних інтересів та бізнесу, якщо не знайдеться рішення у цьому питанні. 

Водночас, відповідаючи на питання, чи змирився ЄС з тим, що Трамп збереже 10% базового тарифу, комісар відповів, що "так звані взаємні тарифи" є "спекулятивними припущеннями, які не відображають поточного стану переговорів".

"ЄС стикається із загрозою 50% мит майже на весь свій експорт до США, коли 9 липня закінчиться термін, встановлений Трампом. Міністр торгівлі Говард Латнік заявив, що торгова угода з ЄС, ймовірно, буде однією з останніх, які укладуть США", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп оголосив про введення 10% мит на імпорт з багатьох країн світу. Крім того, він запровадив вищі ставки до десятків країн, які мають найвищий торгівельний дефіцит зі США.

Після цього американський лідер пригрозив введенням 50% мит майже на весь свій імпорт до США з ЄС, якщо до 9 липня не буде укладено угоду. 

США переговори торгівля ЄС мита
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