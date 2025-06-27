США передали ЕС новую версию торгового соглашения

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время заключительной пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что Соединенные Штаты передали Европейскому Союзу обновленный вариант торгового соглашения и пошлин для дальнейших переговоров. Сейчас идет оценка представленного документа.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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"Сегодня мы получили последний документ США для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его прямо сейчас", — сообщила фон дер Ляйен.

В то же время она не исключила, что сторонам может не удастся прийти к согласию по этому вопросу. По ее словам, Еврокомиссия готовится к нескольким сценариям развития событий.

"Мы готовы к соглашению. В то же время мы готовимся к тому, что удовлетворительного соглашения достичь не удастся. Все варианты на столе", — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Содержание документа, полученного от Вашингтона, пока не разглашается, как и конкретные положения, которые вызывают разногласия между сторонами. Переговоры между ЕС и США продолжаются на фоне растущей конкуренции в торговле и технологиях.

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп отсрочил по шлину на 50% на торговлю с ЕС — дедлайн продлится до 9 июля.

А президент Европейского совета Антонио Кошта заявил, что ЕС разработают точный механизм совместного финансирования оборонной системы.