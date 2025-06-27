США передали ЕС новую версию торгового соглашения

В Еврокомиссии оценили новый проект торговой сделки США
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время заключительной пресс-конференции саммита ЕС в Брюсселе сообщила, что Соединенные Штаты передали Европейскому Союзу обновленный вариант торгового соглашения и пошлин для дальнейших переговоров. Сейчас идет оценка представленного документа.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Урсула фон дер Ляене исключает того, что соглашение может провалиться
"Сегодня мы получили последний документ США для дальнейших переговоров. Мы оцениваем его прямо сейчас", — сообщила фон дер Ляйен.
В то же время она не исключила, что сторонам может не удастся прийти к согласию по этому вопросу. По ее словам, Еврокомиссия готовится к нескольким сценариям развития событий.
"Мы готовы к соглашению. В то же время мы готовимся к тому, что удовлетворительного соглашения достичь не удастся. Все варианты на столе", — подчеркнула президент Еврокомиссии.
Содержание документа, полученного от Вашингтона, пока не разглашается, как и конкретные положения, которые вызывают разногласия между сторонами. Переговоры между ЕС и США продолжаются на фоне растущей конкуренции в торговле и технологиях.
Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп отсрочил по шлину на 50% на торговлю с ЕС — дедлайн продлится до 9 июля.
А президент Европейского совета Антонио Кошта заявил, что ЕС разработают точный механизм совместного финансирования оборонной системы.
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