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Головна Новини дня В Єврокомісії оцінили новий проєкт торгівельної угоди США

В Єврокомісії оцінили новий проєкт торгівельної угоди США

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 07:48
США передали ЄС нову версію торгівельної угоди
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman
Ключові моменти Урсула фон дер Ляєне виключає того, що угода може провалитися

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час заключної пресконференції саміту ЄС у Брюсселі повідомила, що Сполучені Штати передали Європейському Союзу оновлений варіант торгівельної угоди та мит для подальших переговорів. Наразі триває оцінка представленого документа.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець. 

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Урсула фон дер Ляєне виключає того, що угода може провалитися

"Сьогодні ми отримали останній документ США для подальших переговорів. Ми оцінюємо його просто зараз", — повідомила фон дер Ляєн.

Водночас вона не виключила, що сторонам може не вдатися дійти згоди щодо цього питання. За її словами, Єврокомісія готується до кількох сценаріїв розвитку подій.

"Ми готові до угоди. Водночас ми готуємося до того, що задовільної угоди досягти не вдасться. Усі варіанти на столі", — наголосила президентка Єврокомісії.

Зміст документа, отриманого від Вашингтона, поки не розголошується, як і конкретні положення, які викликають розбіжності між сторонами. Переговори між ЄС і США тривають на тлі зростаючої конкуренції в торгівлі та технологіях.

Нагадаємо, наприкінці травня президент США Дональд Трамп відтермінував мито на 50% на торгівлю з ЄС — дедлайн триватиме до 9 липня. 

А президент Європейської ради Антоніо Кошта заявив, що ЄС розроблять точний механізм спільного фінансування оборонної системи

США торгівля Урсула фон дер Ляєн ЄС мито
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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