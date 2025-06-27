ЄС розробить дорожню карту для нової оборонної стратегії

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Європейської ради Антоніо Коста та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Після завершення саміту ЄС у Брюсселі президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив на необхідності створення єдиної Європейської системи оборони для протидії агресивним діям РФ. Він заявив, що країни ЄС повинні об'єднати зусилля, щоб гарантувати безпеку на континенті у кожній державі-члені.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Антоніу Кошта наголосив, що країнам-членам не потрібно множити свої оборонні інвестиції на 27. Замість цього слід запровадити ефективний і справедливий розподіл навантаження, створити спільну систему оборони та засобів стримування.

"Через об'єднання запитів, спільні закупівлі, стандартизацію та спрощення. підтримкк європейських досліджень європейської промисловості, європейських робочих місць для європейської безпеки та добробуту. Нам не потрібно дублювати однакову можливість у кожній державі-члені. Нам не потрібно множити на 27 усі наші інвестиції в оборону. Те що нам потрібно це ефективний і справедливий розподіл навантаження", — сказав Кошта.

Президент Європейської ради повідомив, що вже запущено перший набір інструментів, включно зі спільними європейськими інвестиціями через безпечний механізм фінансування, який дозволить державам збільшити оборонні витрати за допомогою спеціального механізму в рамках Пакту стабільності та зростання. Також передбачено залучення приватного капіталу за підтримки Європейського інвестиційного банку.

"Це не кінець історії. Ми повинні піти далі та надати засоби, що відповідають нашій амбіції. Тому сьогодні ми попросили президента комісії — дорога Урсула та високого представника запропонувати дорожню карту включно з фінансуванням. напередодні нашої зустрічі в жовтні", — підсумував Антоніо Кошта.

Нагадаємо, тим часом деякі країни в ЄС блокують новий пакет санкцій проти Росії.

Також в ЄС почнеться переговорний процес щодо вступу Молдови до ЄС.