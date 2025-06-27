ЕС разработает дорожную карту для новой оборонной стратегии

Премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Европейского совета Антонио Коста и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

После завершения саммита ЕС в Брюсселе президент Европейского совета Антониу Кошта отметил необходимость создания единой Европейской системы обороны для противодействия агрессивным действиям РФ. Он заявил, что страны ЕС должны объединить усилия, чтобы гарантировать безопасность на континенте в каждом государстве-члене.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Антониу Кошта отметил, что странам-членам не нужно умножать свои оборонные инвестиции на 27. Вместо этого следует ввести эффективное и справедливое распределение нагрузки, создать общую систему обороны и средств сдерживания.

"Через объединение запросов, совместные закупки, стандартизацию и упрощение. поддержку европейских исследований европейской промышленности, европейских рабочих мест для европейской безопасности и благосостояния. Нам не нужно дублировать одинаковую возможность в каждом государстве-члене. Нам не нужно умножать на 27 все наши инвестиции в оборону. То что нам нужно это эффективное и справедливое распределение нагрузки", — сказал Кошта.

Президент Европейского совета сообщил, что уже запущен первый набор инструментов, включая совместные европейские инвестиции через безопасный механизм финансирования, который позволит государствам увеличить оборонные расходы с помощью специального механизма в рамках Пакта стабильности и роста. Также предусмотрено привлечение частного капитала при поддержке Европейского инвестиционного банка.

"Это не конец истории. Мы должны пойти дальше и предоставить средства, соответствующие нашей амбиции. Поэтому сегодня мы попросили президента комиссии — дорогая Урсула и высокого представителя предложить дорожную карту включая финансирование. накануне нашей встречи в октябре",- подытожил Антонио Кошта.

Напомним, тем временем некоторые страны в ЕС блокируют новый пакет санкций против России.

Также в ЕС начнется переговорный процесс по вступлению Молдовы в ЕС.