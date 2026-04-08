Головна Новини дня Трамп пригрозив тарифами 50% країнам, які постачають зброю Ірану

Трамп пригрозив тарифами 50% країнам, які постачають зброю Ірану

Дата публікації: 8 квітня 2026 17:31
Президент США Дональд Трамп пригрозив країнам, які постачають зброю Ірану, митними тарифами у розмірі 50%. Це стосується абсолютно всіх товарів. Найбільше це може вдарити по Росії та Китаю.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці в Truth Social. 

Трамп погрожує країнам митами 50%

"Країна, яка постачає військову зброю Ірану, буде негайно підлягати митному тарифу у розмірі 50% на всі товари, що продаються до США. Жодних винятків чи звільнень не буде!" — наголосив Трамп. 

Варто зазначити, що найбільше удар відчують Росія та Китай. Відомо, що останнічм часом саме РФ є головним постачальником зброї Ірану. Зокрема, у грудні 2025 року між Москвою та Тегераном підписано контракт на поставку ПЗРК "Верба", а в 2026-2028 рр. Іран має отримати партію винищувачів Су-35.

Водночас Китай минулого року передав Ірану ЗРК HQ-9B, а наприкінці лютого 2026-го —партію наступальних дронів.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 квітня США та Іран домовилися про припинення вогню на два тижні. За словами Трампа, ініціатива пов'язана зі зверненнями з боку Пакистану, а також з умовами, висунутими Іраном.

Натомість Іран пообіцяв розблокувати Ормузьку протоку на період перемир'я. Міністр закордонних справ Аббас Арагчі заявив, що це відбудеться, якщо атаки припиняться. 

Однак іранські ЗМІ повідомляли, що США та Ізраїль порушили режим припинення вогню. Американcько-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод "Лаван". 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
