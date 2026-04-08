Трамп пригрозил тарифами 50% странам, которые поставляют оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые поставляют оружие Ирану, таможенными тарифами в размере 50%. Это касается абсолютно всех товаров. Больше всего это может ударить по России и Китаю.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.

Трамп угрожает странам пошлинами 50%

"Страна, которая поставляет военное оружие Ирану, будет немедленно подлежать таможенному тарифу в размере 50% на все товары, продаваемые в США. Никаких исключений или освобождений не будет!" — подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что больше всего удар почувствуют Россия и Китай. Известно, что в последнее время именно РФ является главным поставщиком оружия Ирану. В частности, в декабре 2025 года между Москвой и Тегераном подписан контракт на поставку ПЗРК "Верба", а в 2026-2028 гг. Иран должен получить партию истребителей Су-35.

В то же время Китай в прошлом году передал Ирану ЗРК HQ-9B, а в конце февраля 2026-го - партию наступательных дронов.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля США и Иран договорились о прекращении огня на две недели. По словам Трампа, инициатива связана с обращениями со стороны Пакистана, а также с условиями, выдвинутыми Ираном.

Взамен Иран пообещал разблокировать Ормузский пролив на период перемирия. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что это произойдет, если атаки прекратятся.

Однако иранские СМИ сообщали, что США и Израиль нарушили режим прекращения огня. Американско-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод "Лаван".