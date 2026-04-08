Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп пригрозил тарифами 50% странам, которые поставляют оружие Ирану

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 17:31
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп пригрозил странам, которые поставляют оружие Ирану, таможенными тарифами в размере 50%. Это касается абсолютно всех товаров. Больше всего это может ударить по России и Китаю.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Truth Social.

"Страна, которая поставляет военное оружие Ирану, будет немедленно подлежать таможенному тарифу в размере 50% на все товары, продаваемые в США. Никаких исключений или освобождений не будет!" — подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что больше всего удар почувствуют Россия и Китай. Известно, что в последнее время именно РФ является главным поставщиком оружия Ирану. В частности, в декабре 2025 года между Москвой и Тегераном подписан контракт на поставку ПЗРК "Верба", а в 2026-2028 гг. Иран должен получить партию истребителей Су-35.

В то же время Китай в прошлом году передал Ирану ЗРК HQ-9B, а в конце февраля 2026-го - партию наступательных дронов.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля США и Иран договорились о прекращении огня на две недели. По словам Трампа, инициатива связана с обращениями со стороны Пакистана, а также с условиями, выдвинутыми Ираном.

Взамен Иран пообещал разблокировать Ормузский пролив на период перемирия. Министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что это произойдет, если атаки прекратятся.

Однако иранские СМИ сообщали, что США и Израиль нарушили режим прекращения огня. Американско-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод "Лаван".

тарифы оружие Дональд Трамп
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации