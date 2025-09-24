Відео
Відео

Трамп побив власний рекорд під виступу в ООН

Трамп побив власний рекорд під виступу в ООН

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 10:58
Трамп виступив в Естонії на засіданні ООН і встановив рекорд
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Дональд Трамп встановив для себе новий максимум тривалості виступу на Генеральній Асамблеї ООН. Його промова тривала понад 55 хвилин і стала довшою за його попередній рекорд 2017 року, коли він говорив 42 хвилини.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук. 

Дональд Трамп зробив довготривалий спіч в ООН

Відомо, що у 2018-му звернення президента зайняло близько 35 хвилин, а в 2019-му він говорив орієнтовно 33 хвилини. Таким чином цьогорічний виступ став найрозлогішим серед усіх його появ на трибуні Генасамблеї ООН.

Попри новий особистий рекорд, до історичного максимуму Генасамблеї американському президенту ще далеко: абсолютний рекорд належить кубинському лідеру Фіделю Кастро. Він у 1960 році промовляв понад чотири години. 

Нагадаємо, під виступу в ООН Дональд Трамп зробив низку різких та неоднозначних заяв. Зокрема, він розкритикував Організацію Об'єднаних Націй за бездіяльність у питаннях війни та збройних конфліктів, але водночас похвалив себе за сприяння у закінченні сімох війн

Втім він визнав, що дарма вважав війну в Україні "легким конфліктом", який  можна швидко вирішити. Також він назвав країни, які фінансують та спонсорують російську військову агресію проти України. 

Естонія ООН Дональд Трамп виступ війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
