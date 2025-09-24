Трамп выступил в Эстонии на заседании ООН и установил рекорд

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/MIKE SEGAR

Дональд Трамп установил для себя новый максимум продолжительности выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Его речь длилась более 55 минут и стала длиннее его предыдущего рекорда 2017 года, когда он говорил 42 минуты.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Известно, что в 2018-м обращение президента заняло около 35 минут, а в 2019-м он говорил ориентировочно 33 минуты. Таким образом нынешнее выступление стало самым пространным среди всех его появлений на трибуне Генассамблеи ООН.

Несмотря на новый личный рекорд, до исторического максимума Генассамблеи американскому президенту еще далеко: абсолютный рекорд принадлежит кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Он в 1960 году говорил более четырех часов.

Напомним, во время выступления в ООН Дональд Трамп сделал ряд резких и неоднозначных заявлений. В частности, он раскритиковал Организацию Объединенных Наций за бездействие в вопросах войны и вооруженных конфликтов, но одновременно похвалил себя за содействие в окончании семи войн.

Впрочем, он признал, что зря считал войну в Украине "легким конфликтом", который можно быстро решить. Также он назвал страны, которые финансируют и спонсируют российскую военную агрессию против Украины.