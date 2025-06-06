Трамп хоче віддати або продати свою Tesla - що відомо

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп може виставити на продаж або подарувати свій червоний електрокар Tesla. Він придбав авто у березні та демонстрував журналістам у Білому домі.

Про це повідомляють CNN та The Wall Street Journal у п'ятницю, 6 червня.

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Чому Трамп хоче віддати або продати свою Tesla

В березні Трамп купив Tesla, щоб підтримати Маска на тлі численних критичних висловлювань щодо його роботи в американській адміністрації та нападів на офіси компанії-виробника електромобілів.

З того часу автомобіль знаходиться на території Білого дому. Сам Трамп ним не користувався, але давав його в користування працівникам адміністрації.

За словами представника Білого дому, тепер Трамп хоче продати або, можливо, подарувати комусь свою Tesla. Співрозмовник журналістів не уточнив, на якому етапі перебуває це рішення.

Нагадаємо, що вчора, 5 червня, Ілон Маск відкрито заявив, що Дональд Трамп не зміг би перемогти на президентських виборах у США без його підтримки. На цю заяву вже відгукнувся сам очільник Америки.

Крім того, Ілон Маск заявив про ймовірний зв’язок Дональда Трампа зі справами, пов’язаними з Джеффрі Епштейном — зокрема, щодо залучення неповнолітніх до зваблення та торгівлі людьми. Бізнесмен також висловив підтримку ідеї проведення імпічменту проти президента.