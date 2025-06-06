Трамп хочет отдать или продать свою Tesla - что известно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп может выставить на продажу или подарить свой красный электрокар Tesla. Он приобрел авто в марте и демонстрировал журналистам в Белом доме.

Об этом сообщают CNN и The Wall Street Journal в пятницу, 6 июня.

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Почему Трамп хочет отдать или продать свою Tesla

В марте Трамп купил Tesla, чтобы поддержать Маска на фоне многочисленных критических высказываний относительно его работы в американской администрации и нападений на офисы компании-производителя электромобилей.

С тех пор автомобиль находится на территории Белого дома. Сам Трамп им не пользовался, но давал его в пользование работникам администрации.

По словам представителя Белого дома, теперь Трамп хочет продать или, возможно, подарить кому-то свою Tesla. Собеседник журналистов не уточнил, на каком этапе находится это решение.

Напомним, что вчера, 5 июня, Илон Маск открыто заявил, что Дональд Трамп не смог бы победить на президентских выборах в США без его поддержки. На это заявление уже откликнулся сам глава Америки.

Кроме того, Илон Маск заявил о вероятной связи Дональда Трампа с делами, связанными с Джеффри Эпштейном - в частности, по привлечению несовершеннолетних к соблазнению и торговле людьми. Бизнесмен также выразил поддержку идеи проведения импичмента против президента.