Головна Новини дня Трамп хоче зустрітися з Путіним — NYT розкрив плани лідера США

Трамп хоче зустрітися з Путіним — NYT розкрив плани лідера США

Ua en ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 22:08
Трамп хоче зустрітися з Путіним наступного тижня — деталі від NYT
Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін. Ілюстративне фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про намір особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним. Це нібито має відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє The New York Times.

Читайте також:

Можлива зустріч Трампа й Путіна

Як зазначає видання, Трамп сказав європейським лідерам, що має намір зустрітися і з Путіним, і з Президентом України Володимиром Зеленським.

Двоє знайомих із планами американського президента джерел зазначили, що спершу Трамп планує зустрітися з Путіним, а невдовзі опісля планує провести тристоронню зустріч на рівні лідерів — за участю Зеленського.

Таким чином очільник Білого дому хоче домовитися про завершення війни, яку Росія розв'язала проти України.

Нагадаємо, що в середу, 6 серпня, відбулась зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа з президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп повідомив про результат переговорів.

Також ми повідомляли, що американський президент попри "успішну" зустріч Віткоффа й Путіна планує ввести санкції проти Росії. ЗМІ дізналися день, коли мають набути чинності нові обмеження.

Додамо, що Трамп зідзвонився з Зеленським ввечері 6 серпня. До розмови долучилися й європейські лідери. Президент України розкрив подробиці діалогу з Трампом.

Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
