Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп хочет встретиться с Путиным — NYT раскрыл планы лидера США

Трамп хочет встретиться с Путиным — NYT раскрыл планы лидера США

Ua en ru
Дата публикации 6 августа 2025 22:08
Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе — детали от NYT
Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Иллюстративное фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Это якобы должно состояться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает The New York Times.

Реклама
Читайте также:

Возможная встреча Трампа и Путина

Как отмечает издание, Трамп сказал европейским лидерам, что намерен встретиться и с Путиным, и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Двое знакомых с планами американского президента источников отметили, что сначала Трамп планирует встретиться с Путиным, а вскоре после планирует провести трехстороннюю встречу на уровне лидеров с участием Зеленского.

Таким образом глава Белого дома хочет договориться о завершении войны, которую Россия развязала против Украины.

Напомним, что в среду, 6 августа, состоялась встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Трамп сообщил о результате переговоров.

Также мы сообщали, что американский президент несмотря на "успешную" встречу Уиткоффа и Путина планирует ввести санкции против России. СМИ узнали день, когда должны вступить в силу новые ограничения.

Добавим, что Трамп созвонился с Зеленским вечером 6 августа. К разговору присоединились и европейские лидеры. Президент Украины раскрыл подробности диалога с Трампом.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине встреча
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации