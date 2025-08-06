Трамп хочет встретиться с Путиным на следующей неделе — детали от NYT

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Иллюстративное фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Это якобы должно состояться уже на следующей неделе.

Об этом сообщает The New York Times.

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Возможная встреча Трампа и Путина

Как отмечает издание, Трамп сказал европейским лидерам, что намерен встретиться и с Путиным, и с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Двое знакомых с планами американского президента источников отметили, что сначала Трамп планирует встретиться с Путиным, а вскоре после планирует провести трехстороннюю встречу на уровне лидеров с участием Зеленского.

Таким образом глава Белого дома хочет договориться о завершении войны, которую Россия развязала против Украины.

Напомним, что в среду, 6 августа, состоялась встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Трамп сообщил о результате переговоров.

Также мы сообщали, что американский президент несмотря на "успешную" встречу Уиткоффа и Путина планирует ввести санкции против России. СМИ узнали день, когда должны вступить в силу новые ограничения.

Добавим, что Трамп созвонился с Зеленским вечером 6 августа. К разговору присоединились и европейские лидеры. Президент Украины раскрыл подробности диалога с Трампом.