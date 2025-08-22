Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні мають вирішити Володимир Зеленський і Володимир Путін під час особистої зустрічі. Він підкреслив, що кількість жертв щотижня зростає і необхідно знайти спосіб зупинити кровопролиття.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Трамп про війну та можливі переговори

Американський президент наголосив, що хотів би бачити пряму зустріч між українським президентом і російським диктатором. За його словами, саме вони повинні сісти за стіл переговорів і обговорити можливі варіанти завершення війни. Трамп зазначив, що ключове завдання — знайти компроміс, який дозволить припинити втрати.

"Я б волів, щоб вони провели зустріч і подивилися, як вони можуть це зробити…" — заявив Дональд Трамп.

Він також звернув увагу на масштаби людських втрат у війні. За словами президента США, кількість загиблих і поранених постійно зростає, і ситуація стає дедалі критичнішою. Він підкреслив, що прагне знайти спосіб, аби це криваве протистояння було зупинене.

"Раніше я казав вам п’ять, а тепер вони втрачають 7 тисяч людей на день, 7 тисяч людей на тиждень. Вони програють, подумайте про це, вони втрачають в середньому 7 тисяч людей на тиждень, здебільшого солдатів. Тож ми хочемо побачити, чи зможемо це зупинити", — наголосив Трамп.

Американський лідер підкреслив, що світова спільнота має сприяти створенню умов для таких переговорів. Він упевнений, що особиста зустріч Зеленського і Путіна може стати першим кроком до припинення війни.

Додамо, що, вочевидь, Росія, яка розпочала повномасштабну війну, сьогодні фактично блокує мирні переговори, висуваючи додаткові умови та затягуючи процес. Водночас Україна, на відміну від агресора, продовжує робити все можливе для зупинення бойових дій і досягнення миру.

Нагадаємо, що переговори між США та Росією щодо припинення війни в Україні стали закритими навіть для найближчих союзників Вашингтона.

Раніше ми також інформували, що голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив: у системі гарантій безпеки для України мають брати участь не лише Захід, а й Росія та Китай.