Голова МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

Кремль всіма силами намагається уникнути продовження переговорів щодо закінчення війни, тому висуває додаткові умови чи робить цинічні заяви. Зараз чиновники України та Європи обговорюють заяву очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який вважає, що у гарантіях безпеки для України має брати участь Росія та Китай.

Про це у своєму матеріалі пише Bloomberg.

Що конкретно заявляють у МЗС РФ

Лавров повторив вимогу про пропозицію на переговорах у Стамбулі, яка передбачала б гарантії безпеки від п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН — США, Росії, Китаю, Великої Британії та Франції.

"Я впевнений, що на Заході, перш за все в Сполучених Штатах, чудово розуміють, що серйозно обговорювати питання забезпечення безпеки без РФ — це утопія, це шлях в нікуди", — заявив Лавров.

Видання нагадує, що під час зустрічі Трампа та Путін на Алясці диктатор РФ погодився на гарантії безпеки для Києва. Відразу західні союзники України почали обговорення безпекових гарантій "на кшталт статті 5" НАТО.

Кремль публічно не підтвердив, що Путін брав на себе таке зобов'язання на саміті з Трампом.

Раніше президент США висловився щодо термінів настання миру в Україні. Трамп зазначив, що упродовж наступних двох тижнів все стане зрозуміло, а якщо миру не буде, то "доведеться шукати інший підхід".

Також американський президент вважає, що саме Крим став причиною війни, повернення якого він не підтримує. Питання півострова стало відправною точкою агресії.