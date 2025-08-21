Завершення війни - Трамп дав два тижні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Упродовж наступних двох тижнів стане відомо, чи можливо досягти миру в Україні. Якщо не вдасться врегулювати війну РФ проти України, то, можливо, "доведеться шукати інший підхід".

Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Тодду Старнсу.

Реклама

Читайте також:

Заява Трампа

"Скажу вам приблизно через, скажімо, два тижні ми точно знатимемо (чи вдасться досягти миру. — Ред.). Після цього, можливо, доведеться змінити підхід... Скоро все стане зрозуміло", — заявив він.

Трамп також похвалив Президента України Володимира Зеленського за костюм, який той надів під час візиту до Білого дому 18 серпня. Він визнав, що Зеленський мав гарний вигляд в чорному костюмі, та натякнув, що розглядає зовнішній вигляд лідера України як повагу до США за виділену допомогу.

Нагадаємо, Трамп оцінив шанси щодо закінчення війни в України. Наразі він очікує зустріч українського лідера Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна.

Також очільник США написав у соцмережах пост, у якому заявив, що він не підтримує повернення Криму Україні. На його переконання, саме питання півострова стало відправною точкою війни і саме тема Криму визначила логіку дій Кремля і стала однією з причин ескалації.