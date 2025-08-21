Видео
Главная Новости дня Завершение войны в Украине — Трамп назвал новый дедлайн

Завершение войны в Украине — Трамп назвал новый дедлайн

Ua en ru
Дата публикации 21 августа 2025 21:43
Завершение войны - Трамп дал две недели
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В течение следующих двух недель станет известно, возможно ли достичь мира в Украине. Если не удастся урегулировать войну РФ против Украины, то, возможно, "придется искать другой подход".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Тодду Старнсу.

Заявление Трампа

"Скажу вам примерно через, скажем, две недели мы точно будем знать (удастся ли достичь мира.  Ред.). После этого, возможно, придется изменить подход... Скоро все станет понятно", — заявил он.

Трамп также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за костюм, который тот надел во время визита в Белый дом 18 августа. Он признал, что Зеленский хорошо выглядел в черном костюме, и намекнул, что рассматривает внешний вид лидера Украины как уважение к США за выделенную помощь.

Напомним, Трамп оценил шансы по окончанию войны в Украине. Сейчас он ожидает встречу украинского лидера Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Также глава США написал в соцсетях пост, в котором заявил, что он не поддерживает возвращение Крыма Украине. По его убеждению, именно вопрос полуострова стал отправной точкой войны и именно тема Крыма определила логику действий Кремля и стала одной из причин эскалации.

