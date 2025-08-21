Завершение войны - Трамп дал две недели

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В течение следующих двух недель станет известно, возможно ли достичь мира в Украине. Если не удастся урегулировать войну РФ против Украины, то, возможно, "придется искать другой подход".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Тодду Старнсу.

Заявление Трампа

"Скажу вам примерно через, скажем, две недели мы точно будем знать (удастся ли достичь мира. — Ред.). После этого, возможно, придется изменить подход... Скоро все станет понятно", — заявил он.

Трамп также похвалил президента Украины Владимира Зеленского за костюм, который тот надел во время визита в Белый дом 18 августа. Он признал, что Зеленский хорошо выглядел в черном костюме, и намекнул, что рассматривает внешний вид лидера Украины как уважение к США за выделенную помощь.

Напомним, Трамп оценил шансы по окончанию войны в Украине. Сейчас он ожидает встречу украинского лидера Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Также глава США написал в соцсетях пост, в котором заявил, что он не поддерживает возвращение Крыма Украине. По его убеждению, именно вопрос полуострова стал отправной точкой войны и именно тема Крыма определила логику действий Кремля и стала одной из причин эскалации.