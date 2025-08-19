Трамп відкинув повернення Криму Україні

Дональд Трамп. Фото: ABC News — The Walt Disney Company

Президент США Дональд Трамп заявив, що повернення Криму Україні він не підтримує. На його переконання, саме питання півострова стало відправною точкою війни 2014 року, адже Кремль прагнув зберегти контроль над Кримом і не допустити зближення України з НАТО. При цьому Трамп поклав відповідальність за його втрату на адміністрацію Барака Обами.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Що саме заявив Трамп про Крим

У повідомленні Трамп стверджує, що тема Криму визначила логіку дій Кремля і стала однією з причин ескалації. Він також різко розкритикував політику свого попередника Барака Обами, звинувативши її у наслідках 2014 року.

"Путін, треба віддати належне, він отримав це від Обами. Але вони сказали: "Хочемо назад". І це не дуже добре сприйняли, бо минуло дванадцять років. База підводних човнів, вона там ще задовго до Путіна. Знаєте, вони там давно, але задовго до Путіна. І ще вони сказали: "Хочемо в НАТО". Обидві ці речі неможливі, бо ще до Путіна це було табу для Росії чи СРСР... Вони могли просити багато іншого, але ще хотіли повернути Крим, який вже був відданий. Вони будували, розширювали все і витрачали купу грошей. Все через те, що Барак Обама віддав його в одній з найдурніших угод, які я бачив. Але зараз сталося щось подібне", — зазначив Трамп.

Президент США прямо відкинув можливість повернення півострова Україні, підкресливши, що вважає тему закритою. Він пов’язав подальшу безпекову архітектуру з урахуванням російських "табу" довкола Криму та питанням членства України в НАТО.

Нагадаємо, що у Севастополі на автозаправках зник бензин найпопулярніших марок. Це пов’язують із серією руйнівних ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах на території Росії.

Раніше ми також інформували, що мешканці окупованого Криму дедалі більше остерігаються нових атак на військові об’єкти півострова. На севастопольських пляжах цілодобово чергують російські військові з автоматами.