Трамп отверг возвращение Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма Украине он не поддерживает. По его убеждению, именно вопрос полуострова стал отправной точкой войны 2014 года, ведь Кремль стремился сохранить контроль над Крымом и не допустить сближения Украины с НАТО. При этом Трамп возложил ответственность за его потерю на администрацию Барака Обамы.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Что именно заявил Трамп о Крыме

В сообщении Трамп утверждает, что тема Крыма определила логику действий Кремля и стала одной из причин эскалации. Он также резко раскритиковал политику своего предшественника Барака Обамы, обвинив ее в последствиях 2014 года.

"Путин, надо отдать должное, получил это от Обамы. Но они сказали: "Хотим назад". И это не очень хорошо восприняли, потому что прошло двенадцать лет. База подводных лодок, она там еще задолго до Путина. Знаете, они там давно, но задолго до Путина. И еще они сказали: "Хотим в НАТО". Обе эти вещи невозможны, потому что еще до Путина это было табу для России или СССР... Они могли просить многое другое, но еще хотели вернуть Крым, который уже был отдан. Они строили, расширяли все и тратили кучу денег. Все из-за того, что Барак Обама отдал его в одной из самых глупых сделок, которые я видел. Но сейчас произошло нечто подобное", — отметил Трамп.

Президент США прямо отверг возможность возвращения полуострова Украине, подчеркнув, что считает тему закрытой. Он связал дальнейшую архитектуру безопасности с учетом российских "табу" вокруг Крыма и вопросом членства Украины в НАТО.

Напомним, что в Севастополе на автозаправках исчез бензин самых популярных марок. Это связывают с серией разрушительных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Ранее мы также информировали, что жители оккупированного Крыма все больше опасаются новых атак на военные объекты полуострова. На севастопольских пляжах круглосуточно дежурят российские военные с автоматами.