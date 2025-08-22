Лавров сделал заявление о гарантиях безопасности Украины, которая затягивает переговорный процесс

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: Reuters

Кремль всеми силами пытается избежать продолжения переговоров об окончании войны, поэтому выдвигает дополнительные условия или делает циничные заявления. Сейчас чиновники Украины и Европы обсуждают заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который считает, что в гарантиях безопасности для Украины должны участвовать Россия и Китай.

Об этом в своем материале пишет Bloomberg.

Реклама

Читайте также:

Что конкретно заявляют в МИД РФ

Лавров повторил требование о предложении на переговорах в Стамбуле, которое предусматривало бы гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, России, Китая, Великобритании и Франции.

"Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что серьезно обсуждать вопрос обеспечения безопасности без РФ — это утопия, это путь в никуда", — заявил Лавров.

Издание напоминает, что во время встречи Трампа и Путин на Аляске диктатор РФ согласился на гарантии безопасности для Киева. Сразу западные союзники Украины начали обсуждение гарантий безопасности "вроде статьи 5" НАТО.

Кремль публично не подтвердил, что Путин брал на себя такое обязательство на саммите с Трампом.

Ранее президент США высказался относительно сроков наступления мира в Украине. Трамп отметил, что в течение следующих двух недель все станет понятно, а если мира не будет, то "придется искать другой подход".

Также американский президент считает, что именно Крым стал причиной войны, возвращение которого он не поддерживает. Вопрос полуострова стал отправной точкой агрессии.