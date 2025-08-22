Відео
У Трампа не діляться із союзниками даними про переговори з РФ

У Трампа не діляться із союзниками даними про переговори з РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 05:51
Нацрозвідка США наказала не ділитись даними із союзниками стосовно переговорів Трампа та Путіна
Президент США Дональд Трамп. Фото: NY Times

Мирні переговори між США та РФ щодо припинення війни в Україні тепер є закритою інформацією для союзників Вашингтона. Нацрозвідка США тепер не ділиться жодною інформацією на цю тему з країнами "П'яти очей" (розвідувальний альянс, в який входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія).

Про це повідомляє CBS News.

Читайте також:

На що саме накладено заборону

Як повідомляє телеканал, відповідну директиву підписав директор національної розвідки США Тулсі Габбард. Ця директива класифікувала всю аналітичну інформацію, пов'язану з мирними переговорами, як "NOFORN" — заборона на поширення за кордон. Це означає, що інформація не може бути передана жодній іншій країні чи іноземному громадянинові.

Що цікаво, меморандум не забороняє обмін дипломатичною інформацією, зібраною іншими методами, або військово-оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами.

Експерти з розвідки підкреслили важливість спільного розуміння розвідувальної ситуації для узгодження позицій союзників та досягнення найкращих результатів у переговорах.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп спрогнозував, коли стане відомо про припинення війни. Він вважає, що протягом наступних тижнів все стане зрозуміло, а якщо мир не наступить, то "доведеться шукати інший підхід".

Додамо, Трамп відповів, чи буде відправляти американські війська в Україну

розвідка володимир путін Дональд Трамп війна в Україні мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
