Нацразведка США приказала не делиться данными с союзниками относительно переговоров Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп. Фото: NY Times

Мирные переговоры между США и РФ о прекращении войны в Украине теперь являются закрытой информацией для союзников Вашингтона. Нацразведка США теперь не делится никакой информацией на эту тему со странами "Пяти глаз" (разведывательный альянс, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия).

Об этом сообщает CBS News.

На что именно наложен запрет

Как сообщает телеканал, соответствующую директиву подписал директор национальной разведки США Тулси Габбард. Эта директива классифицировала всю аналитическую информацию, связанную с мирными переговорами, как "NOFORN" — запрет на распространение за границу. Это означает, что информация не может быть передана ни одной другой стране или иностранному гражданину.

Что интересно, меморандум не запрещает обмен дипломатической информацией, собранной другими методами, или военно-оперативной информацией, не связанной с переговорами.

Эксперты по разведке подчеркнули важность общего понимания разведывательной ситуации для согласования позиций союзников и достижения наилучших результатов в переговорах.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп спрогнозировал, когда станет известно о прекращении войны. Он считает, что в течение следующих недель все станет понятно, а если мир не наступит, то "придется искать другой подход".

Добавим, Трамп ответил, будет ли отправлять американские войска в Украину.