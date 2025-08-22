Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня У Трампа не делятся с союзниками данными о переговорах с РФ

У Трампа не делятся с союзниками данными о переговорах с РФ

Ua en ru
Дата публикации 22 августа 2025 05:51
Нацразведка США приказала не делиться данными с союзниками относительно переговоров Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп. Фото: NY Times

Мирные переговоры между США и РФ о прекращении войны в Украине теперь являются закрытой информацией для союзников Вашингтона. Нацразведка США теперь не делится никакой информацией на эту тему со странами "Пяти глаз" (разведывательный альянс, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия).

Об этом сообщает CBS News.

Реклама
Читайте также:

На что именно наложен запрет

Как сообщает телеканал, соответствующую директиву подписал директор национальной разведки США Тулси Габбард. Эта директива классифицировала всю аналитическую информацию, связанную с мирными переговорами, как "NOFORN" — запрет на распространение за границу. Это означает, что информация не может быть передана ни одной другой стране или иностранному гражданину.

Что интересно, меморандум не запрещает обмен дипломатической информацией, собранной другими методами, или военно-оперативной информацией, не связанной с переговорами.

Эксперты по разведке подчеркнули важность общего понимания разведывательной ситуации для согласования позиций союзников и достижения наилучших результатов в переговорах.

Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп спрогнозировал, когда станет известно о прекращении войны. Он считает, что в течение следующих недель все станет понятно, а если мир не наступит, то "придется искать другой подход".

Добавим, Трамп ответил, будет ли отправлять американские войска в Украину.

разведка владимир путин Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации