Трамп сказав, чи будуть війська США в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість відправлення американських військ в Україну. Лідер чітко сказав, що цього не буде.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у вівторок, 19 серпня.

Трамп про відправлення військ США в Україну

Як зазначила речниця, очільник Білого дому Дональд Трамп чітко заявив, що американських військ не буде в Україні.

Однак, за словами Левітт, Штати готові допомогти з координацією та надати інші гарантії безпеки європейським союзникам.

"Президент розуміє важливість гарантій безпеки для тривалого миру і доручив команді з нацбезпеки співпрацювати з Європою, Україною та Росією щодо цих питань", — сказала прессекретарка Білого дому.

Нещодавно Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина готові відправити свої війська для гарантування миру.

Також президент США відповів, чи можливий обмін територіями між Україною та Росією в межах мирного врегулювання.