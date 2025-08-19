Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп відповів, чи відправить війська США в Україну

Трамп відповів, чи відправить війська США в Україну

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 21:28
Трамп сказав, чи будуть війська США в Україні
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість відправлення американських військ в Україну. Лідер чітко сказав, що цього не буде.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у вівторок, 19 серпня.

Реклама
Читайте також:

Трамп про відправлення військ США в Україну

Як зазначила речниця, очільник Білого дому Дональд Трамп чітко заявив, що американських військ не буде в Україні.

Однак, за словами Левітт, Штати готові допомогти з координацією та надати інші гарантії безпеки європейським союзникам.

"Президент розуміє важливість гарантій безпеки для тривалого миру і доручив команді з нацбезпеки співпрацювати з Європою, Україною та Росією щодо цих питань", — сказала прессекретарка Білого дому.

Нещодавно Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина готові відправити свої війська для гарантування миру.

Також президент США відповів, чи можливий обмін територіями між Україною та Росією в межах мирного врегулювання.

США переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації