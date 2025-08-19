Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп ответил, отправит ли войска США в Украину

Трамп ответил, отправит ли войска США в Украину

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 21:28
Трамп сказал, будут ли войска США в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность отправки американских войск в Украину. Лидер четко сказал, что этого не будет.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 19 августа.

Реклама
Читайте также:

Трамп об отправке войск США в Украину

Как отметила пресс-секретарь, глава Белого дома Дональд Трамп четко заявил, что американских войск не будет в Украине.

Однако, по словам Левитт, Штаты готовы помочь с координацией и предоставить другие гарантии безопасности европейским союзникам.

"Президент понимает важность гарантий безопасности для длительного мира и поручил команде по нацбезопасности сотрудничать с Европой, Украиной и Россией по этим вопросам", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Недавно Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы отправить свои войска для обеспечения мира.

Также президент США ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и Россией в рамках мирного урегулирования.

США переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации