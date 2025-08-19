Трамп сказал, будут ли войска США в Украине

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность отправки американских войск в Украину. Лидер четко сказал, что этого не будет.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт во вторник, 19 августа.

Реклама

Читайте также:

Трамп об отправке войск США в Украину

Как отметила пресс-секретарь, глава Белого дома Дональд Трамп четко заявил, что американских войск не будет в Украине.

Однако, по словам Левитт, Штаты готовы помочь с координацией и предоставить другие гарантии безопасности европейским союзникам.

"Президент понимает важность гарантий безопасности для длительного мира и поручил команде по нацбезопасности сотрудничать с Европой, Украиной и Россией по этим вопросам", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Недавно Трамп заявил, что Великобритания, Франция и Германия готовы отправить свои войска для обеспечения мира.

Также президент США ответил, возможен ли обмен территориями между Украиной и Россией в рамках мирного урегулирования.