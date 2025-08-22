Трамп хочет прямой встречи Зеленского и Путина для мира

Дональд Трамп. Фото: ABC News

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны в Украине должны решить Владимир Зеленский и Владимир Путин во время личной встречи. Он подчеркнул, что количество жертв еженедельно растет и необходимо найти способ остановить кровопролитие.

Трамп о войне и возможных переговорах

Американский президент подчеркнул, что хотел бы видеть прямую встречу между украинским президентом и российским диктатором. По его словам, именно они должны сесть за стол переговоров и обсудить возможные варианты завершения войны. Трамп отметил, что ключевая задача — найти компромисс, который позволит прекратить потери.

"Я бы предпочел, чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать..." — заявил Дональд Трамп.

Он также обратил внимание на масштабы человеческих потерь в войне. По словам президента США, количество погибших и раненых постоянно растет и ситуация становится все более критической. Он подчеркнул, что стремится найти способ, чтобы это кровавое противостояние было остановлено.

"Раньше я говорил вам пять, а теперь они теряют 7 тысяч человек в день, 7 тысяч человек в неделю. Они проигрывают, подумайте об этом, они теряют в среднем 7 тысяч человек в неделю, в основном солдат. Поэтому мы хотим увидеть, сможем ли это остановить", — подчеркнул Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что мировое сообщество должно способствовать созданию условий для таких переговоров. Он уверен, что личная встреча Зеленского и Путина может стать первым шагом к прекращению войны.

Добавим, что, очевидно, Россия, которая начала полномасштабную войну, сегодня фактически блокирует мирные переговоры, выдвигая дополнительные условия и затягивая процесс. В то же время Украина, в отличие от агрессора, продолжает делать все возможное для остановки боевых действий и достижения мира.

Напомним, что переговоры между США и Россией о прекращении войны в Украине стали закрытыми даже для ближайших союзников Вашингтона.

Ранее мы также информировали, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: в системе гарантий безопасности для Украины должны участвовать не только Запад, но и Россия и Китай.