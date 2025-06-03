Вибори президента в Польщі — що сказав Трамп про перемогу Навроцького

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький (ліворуч) та президент США Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп відреагував на перемогу на президентських виборах в Польщі Кароля Навроцького. Американський лідер привітав свого колегу та назвав його союзником.

Про це Дональд Трампа написав у своїй соціальній мережі Truth Social в вівторок, 3 червня.

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"Союзник Трампа перемагає в Польщі, шокуючи всю Європу. Вітаємо, Польща, ви обрали переможця", — йдеться в дописі Трампа.

Скриншот допису Дональда Трампа Truth Social

Зазначимо, що на початку травня Навроцький зустрічався з Трампом та держсекретарем Марко Рубіо у Вашингтоні. Візит відбувся в рамках Національного дня молитви у США. Ще тоді американський президент пророкував йому перемогу на виборах.

"Президент Трамп сказав: "Ви переможете". Я сприйняв це як свого роду побажання мені успіху на майбутніх виборах. І після всього цього дня я можу сказати, що американська адміністрація в курсі того, що відбувається у Польщі", — заявляв Навроцький.

Президенти Польщі та США Кароль Навроцький (ліворуч) і Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Президентські вибори в Польщі

Нагадаємо, що на виборах у Польщі Кароль Навроцький переміг із незначним відривом від свого суперника Рафала Тшасковського. Переможець набрав 50,89%, в той час, як його опонент — 49,11%.

Український лідер Володимир Зеленський привітав Навроцького з обранням на посаду президента. Він заявив, що сподівається на подальшу співпрацю. Водночас ми писали, якої позиції тримається новообраний президент Польщі щодо України.

Додамо, що в понеділок, 2 червня, Навроцький вперше звернувся до поляків. Він подякував виборцям за довіру та запевнив громадян, що приділить увагу всім важливими питанням у Польщі.