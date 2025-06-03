Выборы президента в Польше — что сказал Трамп о победе Навроцкого

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий (слева) и президента США Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп отреагировал на победу на президентских выборах в Польше Кароля Навроцкого. Американский лидер поздравил своего коллегу и назвал его союзником.

Об этом Дональд Трампа написал в своей социальной сети Truth Social во вторник, 3 июня.

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Что сказал Трамп о победе Навроцкого

"Союзник Трампа побеждает в Польше, шокируя всю Европу. Поздравляем, Польша, вы выбрали победителя", — говорится в заметке Трампа.

Скриншот сообщения Дональда Трампа Truth Social

Отметим, что в начале мая Навроцкий встречался с Трампом и госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне. Визит состоялся в рамках Национального дня молитвы в США. Еще тогда американский президент предсказывал ему победу на выборах.

"Президент Трамп сказал: "Вы победите". Я воспринял это как своего рода пожелание мне успеха на предстоящих выборах. И после всего этого дня я могу сказать, что американская администрация в курсе того, что происходит в Польше", — заявлял Навроцкий.

Президенты Польши и США Кароль Навроцкий (слева) и Дональд Трамп. Фото: x.com/WhiteHouse

Президентские выборы в Польше

Напомним, что на выборах в Польше Кароль Навроцкий победил с незначительным отрывом от своего соперника Рафала Тшасковского. Победитель набрал 50,89%, в то время, как его оппонент — 49,11%.

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил Навроцкого с избранием на пост президента. Он заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество. В то же время мы писали, какой позиции придерживается новоизбранный президент Польши в отношении Украины.

Добавим, что в понедельник, 2 июня, Навроцкий впервые обратился к полякам. Он поблагодарил избирателей за доверие и заверил граждан, что уделит внимание всем важным вопросам в Польше.