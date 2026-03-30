Трамп анонсував зустріч із Лукашенком та звільнення політв'язнів
Американський президент Дональд Трамп заявив, що після переговорів його спецпосланця Джона Коала з Олександром Лукашенком у Білорусі звільнили ще 250 політичних в'язнів. Також він повідомив, що розраховує на особисту зустріч із Лукашенком під час наступного засідання Ради миру.
Президент США Дональд Трамп оголосив про нове звільнення політичних в'язнів у Білорусі. За його словами, після перемовин його посланця до Білорусі Джона Коала з Олександром Лукашенком на свободу вийшли ще 250 людей.
Трамп стверджує, що з урахуванням цього рішення загальна кількість звільнених у країні від травня минулого року перевищила 500 осіб. У своєму дописі він окремо подякував Лукашенку за такі кроки та фактично підтвердив намір провести з ним особисту зустріч.
"Я б хотів висловити мою найщирішу подяку президенту (Олександру Лукашенку. — Ред.) за те, що він зробив це. І я хочу з ним зустрітися на наступному засідання Ради миру". — йдеться у дописі.
Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у квітні 2025 року стало відомо, що Росія та Білорусь не увійшли до переліку країн проти яких Дональд Трамп наказав ввести додаткові мита.
Востаннє Дональд Трамп бачився з Олександром Лукашенком у серпні 2025 року на Алясці. Сторони обговорили тоді звільнення політв'язнів. В той же день у глави США була запланована особиста зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.
У вересні 2025 року Дональд Трамп наказав скасувати санкції проти білоруської авіакомпанії. Тоді ж американський президент заявив, що хоче відновити та покращити дипломатичні стосунки між країнами. У відповідь Олександр Лукашенко в жовтні заявив, що готові до великої співпраці зі США та згадав у цьому контексті Україну.
