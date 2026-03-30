Головна Новини дня Трамп анонсував зустріч із Лукашенком та звільнення політв'язнів

Дата публікації: 30 березня 2026 08:45
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американський президент Дональд Трамп заявив, що після переговорів його спецпосланця Джона Коала з Олександром Лукашенком у Білорусі звільнили ще 250 політичних в'язнів. Також він повідомив, що розраховує на особисту зустріч із Лукашенком під час наступного засідання Ради миру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Дональда Трампа у соцмережі Truth Social.

Трамп заявив про майбутню зустріч із Лукашенком

Президент США Дональд Трамп оголосив про нове звільнення політичних в'язнів у Білорусі. За його словами, після перемовин його посланця до Білорусі Джона Коала з Олександром Лукашенком на свободу вийшли ще 250 людей.

Трамп стверджує, що з урахуванням цього рішення загальна кількість звільнених у країні від травня минулого року перевищила 500 осіб. У своєму дописі він окремо подякував Лукашенку за такі кроки та фактично підтвердив намір провести з ним особисту зустріч.

Допис Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Я б хотів висловити мою найщирішу подяку президенту (Олександру Лукашенку. — Ред.) за те, що він зробив це. І я хочу з ним зустрітися на наступному засідання Ради миру". — йдеться у дописі. 

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, у квітні 2025 року стало відомо, що Росія та Білорусь не увійшли до переліку країн проти яких Дональд Трамп наказав ввести додаткові мита.

Востаннє Дональд Трамп бачився з Олександром Лукашенком у серпні 2025 року на Алясці. Сторони обговорили тоді звільнення політв'язнів. В той же день у глави США була запланована особиста зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

У вересні 2025 року Дональд Трамп наказав скасувати санкції проти білоруської авіакомпанії. Тоді ж американський президент заявив, що хоче відновити та покращити дипломатичні стосунки між країнами. У відповідь Олександр Лукашенко в жовтні заявив, що готові до великої співпраці зі США та згадав у цьому контексті Україну.

Олександр Лукашенко Дональд Трамп Білорусь
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
