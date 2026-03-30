Трамп анонсировал встречу с Лукашенко и освобождение политзаключенных

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после переговоров его спецпосланника Джона Коала с Александром Лукашенко в Беларуси освободили еще 250 политических заключенных. Также он сообщил, что рассчитывает на личную встречу с Лукашенко во время следующего заседания Совета мира.

Трамп заявил о предстоящей встрече с Лукашенко

Трамп утверждает, что с учетом этого решения общее количество освобожденных в стране с мая прошлого года превысило 500 человек. В своей заметке он отдельно поблагодарил Лукашенко за такие шаги и фактически подтвердил намерение провести с ним личную встречу.

"Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность президенту (Александру Лукашенко. — Ред.) за то, что он сделал это. И я хочу с ним встретиться на следующем заседании Совета мира", — говорится в заметке.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в апреле 2025 года стало известно, что Россия и Беларусь не вошли в перечень стран против которых Дональд Трамп приказал ввести дополнительные пошлины.

Последний раз Дональд Трамп виделся с Александром Лукашенко в августе 2025 года на Аляске. Стороны обсудили тогда освобождение политзаключенных. В тот же день у главы США была запланирована личная встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В сентябре 2025 года Дональд Трамп приказал отменить санкции против белорусской авиакомпании. Тогда же американский президент заявил, что хочет восстановить и улучшить дипломатические отношения между странами. В ответ Александр Лукашенко в октябре заявил, что готов к большому сотрудничеству с США и упомянул в этом контексте Украину.