Трамп анонсировал встречу с Лукашенко и освобождение политзаключенных

Трамп анонсировал встречу с Лукашенко и освобождение политзаключенных

Дата публикации 30 марта 2026 08:45
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после переговоров его спецпосланника Джона Коала с Александром Лукашенко в Беларуси освободили еще 250 политических заключенных. Также он сообщил, что рассчитывает на личную встречу с Лукашенко во время следующего заседания Совета мира.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Трамп заявил о предстоящей встрече с Лукашенко

Президент США Дональд Трамп объявил о новом освобождении политических заключенных в Беларуси. По его словам, после переговоров его посланника в Беларуси Джона Коала с Александром Лукашенко на свободу вышли еще 250 человек.

Трамп утверждает, что с учетом этого решения общее количество освобожденных в стране с мая прошлого года превысило 500 человек. В своей заметке он отдельно поблагодарил Лукашенко за такие шаги и фактически подтвердил намерение провести с ним личную встречу.

Сообщение Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Я бы хотел выразить мою искреннюю благодарность президенту (Александру Лукашенко. — Ред.) за то, что он сделал это. И я хочу с ним встретиться на следующем заседании Совета мира", — говорится в заметке.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в апреле 2025 года стало известно, что Россия и Беларусь не вошли в перечень стран против которых Дональд Трамп приказал ввести дополнительные пошлины.

Последний раз Дональд Трамп виделся с Александром Лукашенко в августе 2025 года на Аляске. Стороны обсудили тогда освобождение политзаключенных. В тот же день у главы США была запланирована личная встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В сентябре 2025 года Дональд Трамп приказал отменить санкции против белорусской авиакомпании. Тогда же американский президент заявил, что хочет восстановить и улучшить дипломатические отношения между странами. В ответ Александр Лукашенко в октябре заявил, что готов к большому сотрудничеству с США и упомянул в этом контексте Украину.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
