Трамп анонсував виведення кораблів, які застрягли в Ормузькій протоці

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон допоможе вивести судна, які застрягли в Ормузькій протоці через блокаду. Операцію буде розпочато вже в понеділок, 4 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на його пост у Truth Social.

Що сказав Трамп про "звільнення суден"

"Країни з усього світу, майже всі з яких не залучені до такого очевидного і жорстокого близькосхідного конфлікту, звернулися до Сполучених Штатів із проханням допомогти звільнити їхні кораблі, застряглі в Ормузькій протоці, — справу, до якої вони не мають абсолютно жодного стосунку", — написав президент.

Він зазначив, що Вашингтон запевнив усі ці країни, що безпечно виведе їхні кораблі із закритих водних шляхів, щоб ті змогли "вільно й ефективно продовжувати свою діяльність".

За словами Трампа, операція "Свобода" розпочнеться в понеділок уранці. Він також ще раз наголосив, що йдеться про кораблі з тих регіонів світу, які жодним чином не пов'язані з подіями, що відбуваються на Близькому Сході.

Читайте також:

"Я доручив своїм представникам повідомити їм, що ми докладемо всіх зусиль, щоб безпечно вивести їхні кораблі та екіпажі з протоки. У всіх випадках вони заявили, що не повернуться, поки район не стане безпечним для судноплавства і всього іншого. Цей процес, проєкт "Свобода", почнеться в понеділок вранці за близькосхідним часом", — ідеться в публікації.

Трамп наголосив, що переміщення суден покликане лише звільнити людей, компанії та країни, які абсолютно не зробили нічого поганого, а просто стали жертвами обставин. За його словами, виведення суден — це гуманітарний жест з боку США і країн Близького Сходу, включно з Іраном.

"На багатьох із цих суден закінчуються запаси продовольства і всього необхідного для підтримки здоров'я і санітарних умов екіпажів. Я думаю, це стане важливим проявом доброї волі з боку всіх тих, хто так наполегливо боровся в останні кілька місяців. Якщо цьому гуманітарному процесу будуть якимось чином перешкоджати, то, на жаль, із цим втручанням доведеться боротися силою", — резюмував Трамп.

Як писало Новини.LIVE, днями Дональд Трамп надіслав до Конгресу США лист, у якому офіційно заявив про завершення війни з Іраном. Цей крок було зроблено, щоб обійти юридичні обмеження (оскільки закінчився двомісячний термін, коли він міг використовувати війська США за кордоном без схвалення Конгресу).

Також ми повідомляли, що Трамп допустив, що завершення війни в Україні може відбутися одночасно з фіналом американської військової операції проти Ірану.