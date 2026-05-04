Трамп анонсировал вывод кораблей, застрявших в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поможет вывести суда, застрявшие в Ормузском проливе из-за блокады. Операция будет начата уже в понедельник, 4 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на его пост в Truth Social.

Что сказал Трамп об "освобождении судов"

"Страны со всего мира, почти все из которых не вовлечены в столь очевидный и жестокий ближневосточный конфликт, обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их корабли, застрявшие в Ормузском проливе, — дело, к которому они не имеют абсолютно никакого отношения", — написал президент.

Он отметил, что Вашингтон заверил все эти страны, что безопасно выведет их корабли из закрытых водных путей, чтобы те смогли "свободно и эффективно продолжать свою деятельность".

По словам Трампа, операция "Свобода" начнется в понедельник утром. Он также еще раз подчеркнул, что речь идет о кораблях их тех регионов мира, которые никак не связаны с происходящими событиями на Ближнем Востоке.

"Я поручил своим представителям сообщить им, что мы приложим все усилия, чтобы безопасно вывести их корабли и экипажи из пролива. Во всех случаях они заявили, что не вернутся, пока район не станет безопасным для судоходства и всего остального. Этот процесс, проект "Свобода", начнется в понедельник утром по ближневосточному времени", — говорится в публикации.

Трамп подчеркнул, что перемещение судов призвано лишь освободить людей, компании и страны, которые абсолютно не сделали ничего плохого, а попросту стали жертвами обстоятельств. По его словам, вывод судов — это гуманитарный жест со стороны США и стран Ближнего Востока, включая Иран.

"На многих из этих судов заканчиваются запасы продовольствия и всего необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий экипажей. Я думаю, это станет важным проявлением доброй воли со стороны всех тех, кто так упорно боролся в последние несколько месяцев. Если этому гуманитарному процессу будут каким-либо образом препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой", — резюмировал Трамп.

