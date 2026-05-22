Трамп анонсував відправлення до Польщі п'яти тисяч американських воїнів

Дональд Трамп (праворуч) і Кароль Навроцький у Овальному кабінеті. Фото: Білий дім

США направлять додаткові війська до Польщі. Йдеться про п'ять тисяч американських військових. У такий спосіб голова Білого дому надає підтримку чинному президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Donald J. Trump/ Truth Social

Відправка американських солдатів до Польщі

"Зважаючи на успішне обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я гордий був підтримати, і через наші з ним відносини, я радий оголосити, що США направлять додатково п'ять тисяч військовослужбовців до Польщі", — йдеться в повідомленні американського лідера.

