Трамп анонсував відправлення до Польщі п'яти тисяч американських воїнів

Трамп анонсував відправлення до Польщі п'яти тисяч американських воїнів

Дата публікації: 22 травня 2026 00:45
Дональд Трамп (праворуч) і Кароль Навроцький у Овальному кабінеті. Фото: Білий дім

США направлять додаткові війська до Польщі. Йдеться про п'ять тисяч американських військових. У такий спосіб голова Білого дому надає підтримку чинному президенту Польщі Каролю Навроцькому.

Про це президент США Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Donald J. Trump/ Truth Social

Відправка американських солдатів до Польщі

"Зважаючи на успішне обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я гордий був підтримати, і через наші з ним відносини, я радий оголосити, що США направлять додатково п'ять тисяч військовослужбовців до Польщі", — йдеться в повідомленні американського лідера.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Трамп здійснив дводенний візит до Китаю. Там він провів перегори з китайським лідером Сі Цзіньпінем. Зокрема, йшлося про блокаду Ормузької протоки.

Також Новини.LIVE писав, що президент США запросив Сі Цзіньпіня відвідати Білий дім. Це сталося під час державного бенкету в Пекіні. Китайський лідер може завітати до США у вересні.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
