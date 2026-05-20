США закликають Україну послабити санкції щодо добрив із Білорусі

Самопроголошений Президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Сполучені Штати Америки звернулися до України із закликом переглянути чинні обмеження щодо імпорту калійних добрив із Білорусі. Одночасно Вашингтон, за даними ЗМІ, намагається переконати європейських партнерів також пом’якшити відповідні санкційні заходи. Йдеться про потенційні зміни в підходах до обмежень, які діють щодо одного з ключових експортних секторів Білорусі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg у середу, 20 травня.

США вимагають послабити санкції проти білоруських добрив

За інформацією видання, у США вважають, що часткове послаблення санкцій у сфері постачання калійних добрив може мати не лише економічний, а й політичний ефект. Зокрема, у Вашингтоні допускають, що такі кроки могли б сприяти зменшенню залежності Білорусі від Росії та створити передумови для поступового покращення відносин із Мінськом.

Як відомо, калійні добрива залишаються важливою частиною білоруського експорту, який до введення санкцій забезпечував значні валютні надходження. Після запровадження обмежень через політичні репресії та підтримку Росії у війні проти України експорт суттєво скоротився, а логістичні маршрути були змінені.

У Bloomberg зазначають, що раніше Сполучені Штати вже послабили частину власних санкцій щодо білоруських добрив. Це стало частиною домовленостей, у межах яких Мінськ звільнив низку політичних в’язнів.

Водночас європейські санкції залишаються чинними, що фактично блокує традиційні маршрути транспортування білоруського калію через балтійські порти. Через це Білорусь змушена використовувати російську залізничну та портову інфраструктуру, а ключова роль у транзиті залишається за країнами регіону, зокрема Польщею та Литвою.

За даними джерел, у Європейському Союзі наразі не розглядають можливості пом’якшення санкційного режиму щодо Білорусі. Окремі країни регіону вже заявляють про намір зберігати чинні обмеження з міркувань безпеки та санкційної політики ЄС.

Новини.LIVE інформували, що Україна посилює оборону північного напрямку через зростання загрози з боку Білорусі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається активніше залучати Мінськ до війни та розглядати його територію як можливий плацдарм для ударів. За його словами, вже готуються відповідні оборонні плани та рішення для Чернігівсько-Київського напрямку.

Новини.LIVE також писали, що нещодавно Володимир Зеленський повідомив, що Росія намагається втягнути Білорусь у нові агресивні дії проти України та країн НАТО. За його словами, Кремль розглядає сценарії військових операцій із білоруської території як у напрямку України, так і проти однієї з держав Альянсу.