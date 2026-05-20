Главная Новости дня США призывают Украину ослабить санкции в отношении удобрений из Беларуси

Дата публикации 20 мая 2026 15:04
Самопровозглашенный Президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки обратились к Украине с призывом пересмотреть действующие ограничения по импорту калийных удобрений из Беларуси. Одновременно Вашингтон, по данным СМИ, пытается убедить европейских партнеров также смягчить соответствующие санкционные меры. Речь идет о потенциальных изменениях в подходах к ограничениям, которые действуют в отношении одного из ключевых экспортных секторов Беларуси.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg в среду, 20 мая.

США требуют ослабить санкции против белорусских удобрений

По информации издания, в США считают, что частичное ослабление санкций в сфере поставок калийных удобрений может иметь не только экономический, но и политический эффект. В частности, в Вашингтоне допускают, что такие шаги могли бы способствовать уменьшению зависимости Беларуси от России и создать предпосылки для постепенного улучшения отношений с Минском.

Как известно, калийные удобрения остаются важной частью белорусского экспорта, который до введения санкций обеспечивал значительные валютные поступления. После введения ограничений из-за политических репрессий и поддержки России в войне против Украины экспорт существенно сократился, а логистические маршруты были изменены.

В Bloomberg отмечают, что ранее Соединенные Штаты уже ослабили часть собственных санкций в отношении белорусских удобрений. Это стало частью договоренностей, в рамках которых Минск освободил ряд политических заключенных.

Читайте также:

В то же время европейские санкции остаются в силе, что фактически блокирует традиционные маршруты транспортировки белорусского калия через балтийские порты. Поэтому Беларусь вынуждена использовать российскую железнодорожную и портовую инфраструктуру, а ключевая роль в транзите остается за странами региона, в частности Польшей и Литвой.

По данным источников, в Европейском Союзе пока не рассматривают возможности смягчения санкционного режима в отношении Беларуси. Отдельные страны региона уже заявляют о намерении сохранять действующие ограничения из соображений безопасности и санкционной политики ЕС.

Новини.LIVE информировали, что Украина усиливает оборону северного направления из-за роста угрозы со стороны Беларуси. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается активнее привлекать Минск к войне и рассматривать его территорию как возможный плацдарм для ударов. По его словам, уже готовятся соответствующие оборонительные планы и решения для Черниговско-Киевского направления.

Новини.LIVE также писали, что недавно Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается втянуть Беларусь в новые агрессивные действия против Украины и стран НАТО. По его словам, Кремль рассматривает сценарии военных операций с белорусской территории как в направлении Украины, так и против одного из государств Альянса.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
