Трамп анонсировал отправку в Польшу пяти тысяч американских воинов

Дональд Трамп (справа) и Кароль Навроцкий в Овальном кабинете. Фото: Белый дом

США направят дополнительные войска в Польшу. Речь идет о пяти тысячах американских военных. Таким образом глава Белого дома оказывает поддержку действующему президенту Польши Каролю Навроцкому.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Donald J. Trump/ Truth Social

Отправка американских солдат в Польшу

"Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и из-за наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно пять тысяч военнослужащих в Польшу", — говорится в сообщении американского лидера.

