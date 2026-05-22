Главная Новости дня Трамп анонсировал отправку в Польшу пяти тысяч американских воинов

Дата публикации 22 мая 2026 00:45
Дональд Трамп (справа) и Кароль Навроцкий в Овальном кабинете. Фото: Белый дом

США направят дополнительные войска в Польшу. Речь идет о пяти тысячах американских военных. Таким образом глава Белого дома оказывает поддержку действующему президенту Польши Каролю Навроцкому.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, передает Новини.LIVE.

Трамп анонсировал отправку американских воинов в Польшу
Скриншот сообщения Donald J. Trump/ Truth Social

Отправка американских солдат в Польшу

"Ввиду успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я горд был поддержать, и из-за наших с ним отношений, я рад объявить, что США направят дополнительно пять тысяч военнослужащих в Польшу", — говорится в сообщении американского лидера.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Трамп совершил двухдневный визит в Китай. Там он провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем. В частности, речь шла о блокаде Ормузского пролива.

Также Новини.LIVE писал, что президент США пригласил Си Цзиньпиня посетить Белый дом. Это произошло во время государственного банкета в Пекине. Китайский лидер может посетить США в сентябре.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
