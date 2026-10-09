Тимошенко заявила про 57 розбіжностей в експертизах у її справі

Голова політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Анастасія Жиденко

Голова політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що про суттєві розбіжності в експертизах стосовно її справи. Крім того, вона стверджує, що захисту не надали оригінал пристрою, на який здійснювали запис.

Про це Юлія Тимошенко сказала в залі суду у пʼятницю, 9 жовтня, передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Розбіжності в експертизах у справі Тимошенко

Суд 9 жовтня продовжив підготовче провадження у справі та перейшов до розгляду процесуальних клопотань сторін, зокрема тих, що стосуються доказової бази.

Тимошенко повідомила, що в стенограмах, підготовлених різними експертними установами, виявили 57 розбіжностей.

"Хеш-суми того, що передавалось на дослідження в експертну установу Бокаріуса, і те, що відкрито нам, має абсолютно різні хеш-суми. Тобто це різні аудіофайли", — каже вона.

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За її словами, стороні захисту не передали ані оригінал пристрою, на якому зробили запис, ані оригінальний аудіофайл. Вона заявила, що надали спотворену копію.

Як писали Новини.LIVE, адвокат Юлії Тимошенко заявив, що НАБУ завершило розслідування без допиту ключових свідків. За його словами, захист не отримав документів на підтвердження версії слідства та не дочекався допиту народних депутатів.

А за версією слідства, у грудні 2025 року Тимошенко почала домовлятися з окремими депутатами про винагороди за потрібне голосування у Верховній Раді. Йшлося про регулярні виплати наперед в обмін на голосування "за" чи "проти", утримання або неучасть. У січні їй оголосили підозру.