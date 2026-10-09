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Главная Новости дня Тимошенко заявила в суде о расхождениях в экспертизах

Тимошенко заявила в суде о расхождениях в экспертизах

Ua ru
9 октября 2026 16:33
Репортаж
Тимошенко заявила о 57 расхождениях в экспертизах по ее делу
Председатель политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Председатель политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о существенных расхождениях в экспертизах по её делу. Кроме того, она утверждает, что защите не предоставили оригинал устройства, на которое велась запись.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в зале суда в пятницу, 9 октября, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Расхождения в экспертизах по делу Тимошенко

9 октября суд продлил подготовительное производство по делу и перешел к рассмотрению процессуальных ходатайств сторон, в частности тех, которые касаются доказательной базы.

Тимошенко сообщила, что в стенограммах, подготовленных различными экспертными учреждениями, обнаружено 57 расхождений.

"Хеш-суммы того, что передавалось на исследование в экспертное учреждение Бокариуса, и того, что открыто нам, имеют совершенно разные хеш-суммы. То есть это разные аудиофайлы", — говорит она.

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По ее словам, стороне защиты не передали ни оригинал устройства, на котором была сделана запись, ни оригинальный аудиофайл. Она заявила, что предоставили искажённую копию.

Как писали Новини.LIVE, адвокат Юлии Тимошенко заявил, что НАБУ завершило расследование без допроса ключевых свидетелей. По его словам, защита не получила документов, подтверждающих версию следствия, и не дождалась допроса народных депутатов.

А по версии следствия, в декабре 2025 года Тимошенко начала договариваться с отдельными депутатами о вознаграждении за нужное голосование в Верховной Раде. Речь шла о регулярных авансовых выплатах в обмен на голосование "за" или "против", воздержание или неучастие. В январе ей объявили подозрение.

Юлия Тимошенко суд Украина нардепы расследование
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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