Російський "Іскандер-М". Ілюстративне фото: російські ЗМІ

Росія модернізувала свої балістичні ракети "Іскандер", оснастивши їх новими системами наведення, які дають змогу вражати цілі з точністю до кількох метрів та змінювати траєкторію на завершальному етапі польоту. Наразі ворог уже використовує ці ракети для ударів по мостах у Києві, щоб розділити Україну по лінії Дніпра.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

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Що відомо про модернізацію російської балістики

Як пише видання, тепер російські ракети "Іскандер" оснащені оптичними та радіолокаційними головками самонаведення. Це дає змогу боєприпасам коригувати траєкторію польоту безпосередньо перед ураженням цілі.

Радник президента України Сергій Бескрестнов повідомив, що головки самонаведення, які забезпечують точність влучання в межах кількох метрів, використовувалися під час нещодавніх ударів по мостах у Києві. Як відомо, ці удари перервали транспортне сполучення між лівим і правим берегами столиці. Українські чиновники заявили, що ці обстріли є частиною спроби РФ розділити Україну надвоє.

The Telegraph пояснює, що нові оптичні та радіолокаційні головки самонаведення сканують місцевість за допомогою радара за лічені секунди до детонації боєголовки. Це дозволяє ракетам обходити українські системи РЕБ.

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Професор військової стратегії та технологій Школи Мауро Гіллі вважає, що ці нововведення можуть вирішити низку тактичних проблем, з якими РФ стикалася з самого початку війни.

"Особливість балістичних ракет полягає в тому, що вони мають певну похибку, оскільки їхня траєкторія — параболічна. Це означає, що траєкторія польоту визначається бортовим комп’ютером, і коли ракета досягає заданої висоти, комп’ютер фіксує її положення. Однак остання фаза зазвичай проходить виключно під дією сили тяжіння. Тепер ситуація змінилася", — сказав Гіллі, додавши, що ці атаки не змогли зруйнувати київські мости і тому ймовірність того, що це вдасться, вкрай низька.

Крім того, Росія, окрім мостів, атакує ще й енергетику. За словами представника аналітичного центру GLOBSEC Максима Безносюка, ворог намагається розділити українську енергосистему на ізольовані частини вздовж Дніпра, щоб Україна не мала можливості перерозподіляти електроенергію між регіонами.

Як повідомляли Новини.LIVE, народний депутат Олександр Федієнко нещодавно заявив, що Росія вже здатна завдавати балістичних ударів по Україні фактично щодня. Він пояснив, що ворог збільшив виробництво, тоді як ракет для перехоплення балістичних ракет не вистачає.

Також ми писали, що нардеп Роман Костенко пояснив, у чому полягає складність знищення російських комплексів "Іскандер". За його словами, ці комплекси можуть покинути позицію через кілька хвилин після запуску.