Российский "Искандер-М". Иллюстративное фото: росСМИ

Россия модернизировала свои баллистические ракеты "Искандер" новыми системами наведения, которые позволяют с точностью до нескольких метров поражать цели и менять траекторию на завершающем этапе полета. На данный момент враг уже использует эти ракеты для ударов по мостам в Киеве, чтобы разделить Украину по линии Днепра.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о модернизации российской баллистики

Как пишет издание, теперь российские ракеты "Искандер" оснащены оптическими и радиолокационными головками самонаведения. Это дает возможность боеприпасам корректировать траекторию полета непосредственно перед поражением цели.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов сообщил, что головки самонаведения, которые обеспечивают точность попадания в нескольких метров — использовались во время недавних ударов по мостам в Киеве. Как известно, эти удары прервали транспортное сообщение между левым и правым берегами столицы. Украинские чиновники сказали, что эти обстрелы являются частью попытки РФ разделить Украину надвое.

The Telegraph поясняет, что новые оптические и радиолокационные головки самонаведения сканируют местность с помощью радара за считанные секунды до детонации боевой части. Это позволяет ракетам обходить украинские системы РЭБ.

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Профессор военной стратегии и технологий Школы Мауро Гилли считает, что нововведения могут решить ряд тактических проблем, с которыми РФ сталкивалась с самого начала войны.

"Особенность баллистических ракет заключается в том, что они имеют определенную погрешность, поскольку их траектория — параболическая. Это означает, что траектория полета определяется бортовым компьютером, и когда ракета достигает заданной высоты, компьютер фиксирует ее положение. Однако последняя фаза обычно проходит исключительно под действием силы тяжести. Теперь ситуация изменилась", — сказал Гилли, добавив, что эти атаки не смогли разрушить мосты Киева и потому вероятно того, что это удастся, крайне низкая.

Кроме того, Россия помимо мостов атакует еще и энергетику. По словам представителя аналитического центра GLOBSEC Максима Безносюка, враг пытается разделить украинскую энергосистемы на изолированные части вдоль Днепр, чтобы Украина не имела возможность перераспределять электроэнергию между регионами.

Как сообщали Новини.LIVE, нардеп Александр Федиенко недавно заявил, что Россия уже способна бить баллистикой по Украине фактически каждый день. Он пояснил, что враг увеличил производство, в то время как ракет для перехвата баллистики не хватает.

Также мы писали, что нардеп Роман Костенко объяснил, в чем заключается сложность уничтожения российских комплексов "Искандер". По его словам, эти комплексы могут покинуть позицию через несколько минут после запуска.