Костенко объяснил, в чём заключается сложность уничтожения «Исандеров»

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Народный депутат Украины Роман Костенко объяснил, в чем заключается сложность уничтожения российских комплексов "Искандер", с помощью которых Россия запускает по нашей стране баллистические ракеты. По его словам, эти комплексы могут покинуть позицию через несколько минут после запуска.

Об этом нардеп рассказал на ежегодной встрече YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Почему Украине сложно уничтожить российские "Искандеры"

Роман Костенко рассказал, что российские комплексы "Искандер" после запуска баллистической ракеты могут свернуться и покинуть позицию за 3–4 минуты. Это, в свою очередь, существенно затрудняет их уничтожение.

"Мы видим не выход на позицию, а фиксируем запуск. После запуска им нужно три-четыре минуты, чтобы собраться и уехать. За три-четыре минуты туда может долететь только баллистическая ракета", — сказал нардеп.

Он добавил, что ситуацию могла бы улучшить наличие у Украины дальнобойных ракет. В качестве примера Костенко назвал ракеты ATACMS с дальностью 150–300 км.

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Как сообщали Новини.LIVE, 27 августа в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия впервые во время одного из обстрелов применила против Киева модернизированную баллистическую ракету «Искандер-1000». Она оснащена более мощным двигателем и может поражать цели на расстоянии до 550 км.

Также мы писали, что, по словам народного депутата Романа Костенко, первая украинская баллистическая ракета малой дальности может быть готова уже зимой. По его словам, на данный момент украинский баллистический комплекс «Сапсан» уже готов, но его необходимо масштабировать и продолжать развивать.