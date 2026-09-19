Костенко пояснив, в чому складність знищити Ісандери

Роман Костенко. Фото: facebook.com/kostenko.roman83

Народний депутат України Роман Костенко пояснив, в чому полягає складність знищити російські комплекси "Іскандер", з яких Росія запускає по нашій країні балістичні ракети. За його словами, ці комплекси можуть залишити позицію за кілька хвилин після запуски.

Про це нардеп сказав на щорічній зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Реклама

Чому Україні складно знищити російські "Іскандери"

Роман Костенко розповів, що російські комплекси "Іскандер" після запуску балістичної ракети можуть згорнутися та залишити позицію за 3-4 хвилини. Це у свою чергу суттєво ускладнює їхнє знищення.

"Ми бачимо не вихід на позицію, а фіксуємо пуск. Після пуску їм треба три-чотири хвилини, щоб зібратись і поїхати. За три-чотири хвилини туди може долетіти тільки балістична ракета", — сказав нардеп.

Він додав, що ситуацію могла ю покращити наявність в України далекобійних ракет. В якості прикладу Костенко назвав ракети ATACMS із дальністю 150-300 км.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що Росія вперше під час одного з обстрілів застосувала по Києву оновлену балістичну ракету "Іскандер-1000". Вона має потужніший двигун та може уражати цілі на відстані до 550 км.

Також ми писали, що за словами нардепа Романа Костенка, що перша українська балістична ракета малої дальності може бути вже готова взимку. За його словами, наразі український балістичний комплекс "Сапсан" уже готовий, але його треба масштабувати та продовжити розвивати.