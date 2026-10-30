Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко. Фото: facebook.com/FediiencoAlexandr

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что Россия в настоящее время может наносить ракетные удары по Украине фактически ежедневно. По его словам, речь не идет о сотнях ракет, однако враг уже способен запускать несколько ракет в сутки. В то же время ракет для перехвата вражеских баллистических ракет не хватает.

Об этом член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал в эфире Вечер.LIVE.

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Что сказал Федиенко об угрозе ежедневных баллистических ударов со стороны России

"Давайте зафиксируем, что баллистический обстрел теперь может происходить каждый день. Это не значит, что будет 100 ракет, но даже 1, 2, 3 ракеты могут быть каждый день. И, к сожалению, это уже реальность", — отметил депутат.

Он добавил, что Россия выбрала тактику наращивания производства баллистических ракет, тогда как Украина располагает ограниченным количеством систем, способных их перехватывать, а также испытывает нехватку боеприпасов к ним. Федиенко предположил, что в мире уже может быть дефицит противобаллистических ракет, и поэтому Украине стоит думать о собственных разработках.

"Мне иногда кажется, что в мире просто физически уже не хватает противобаллистических ракет для того, чтобы перебить то количество, которое постоянно наращивает Россия. У нас только один выход... производить собственные противобаллистические и баллистические ракеты", — резюмировал Александр Федиенко.

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Также мы писали, что вечером 29 октября враг нанес баллистический удар по Киеву. В результате обстрела в городе горят склады, повреждены дома и автомобили.